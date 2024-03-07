Kastamonu'da kadınlardan kurulu bando takımı ilk gösterisini yaptı

Kastamonu'da Halime Çavuş Kadın Derneği üyeleri tarafından kurulan bando takımı, ilk gösterisini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yaptı.

Kastamonu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi ile Halime Çavuş Kadın Derneğinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, kadınlardan kurulu bando takımı, kampüste Merkez Kütüphanesi'ne kadar marşlar çalarak yürüdü.

Program, daha sonra Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Dernek Başkanı Avukat Şule Özbay, konuşmasında, kadınların kurduğu bir dernek olduklarını söyledi.

Girişimci kadınların yanında olduklarını anlatan Özbay, "Tarımdan hukuka, ticaretten iş hayatına kadar kadının bulunduğu her alanda girişim ruhuna sahip her kadının yanında yer almak amacıyla kurulduk. Bunun yanında amaçlarımız arasında farkındalık oluşturan projelere yer vermek de var. Bu noktada Kastamonu kadınının, Halime Çavuşların, Şerife Bacıların ve Rahime Kaptanların isimlerini ulusal ve uluslararası alanda duyurmak için çalışmalarımız olacak." dedi.

Kadın bando takımının, Kastamonu'da ilk olduğunu aktaran Özbay, "Bugün bando takımımızla karşınıza çıktık. Bir gösteri yaptık. Programımızda Bozkurtlu kadınları konu aldığımız kısa film gösterimlerimiz var. Başarılı kadınlar hayat hikayelerini anlatacak." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi Müdürü Çiğdem Gülmez ise Birleşmiş Milletlerin bu yılki Kadınlar Günü temasının "Kadınlara yatırım yapın: İlerlemeyi hızlandırın" olduğunu söyledi.

Afganistan, İran, Ukrayna ve ABD gibi pek çok ülkede kadınların ülkelerinde savaş, şiddet ve politika değişiklikleri nedeniyle hakları için mücadele ettiğini belirten Gülmez, "Filistin topraklarında 5 aydır yaşanan son çatışmalar sırasında binlerce kadın can verdi. Bu anlamlı günde, dünyanın dört bir yanında, özellikle Filistin'de ve savaş, çatışma, yoksulluk ve ayrımcılığın pençesinde yaşayan kadınları anmak istiyorum. Onların hikayeleri, mücadeleleri ve direnişleri, bizlere insanlık durumunun en acı verici yönlerini hatırlatıyor. Filistin'de ve dünyanın başka yerlerinde, kadınlar her gün hayatta kalma, çocuklarını koruma mücadelesi veriyor." diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından "Kastamonu'dan Zirveye Giden Yol: Kadınların Başarı Serüveni" başlığı adı altında Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcısı Fulya Uysal Güler, Özel Bireyler ve Aileleri Derneği Başkanı Huriye Boyraz, özel birey annesi Satiye Zeynel Abidin ile Ragbi Milli Takımı oyuncuları Büşra Yıldız ve Irmak Karabaş, dinleyicilerle yaşam öykülerini paylaştı.

Ardından kısa film gösterildi.