Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da restorasyonu tamamlanan Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ziyarete açıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:55 Güncelleme: 08.03.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da restorasyonu tamamlanan Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ziyarete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ziyarete açıldı.

        Geçen yıl Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla revize restorasyon projesine başlanan Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde yer alan türbenin açılışı için tören yapıldı.

        Restorasyon kapsamında türbenin kubbe kurşun örtüsü ve ahşap döşemesi yenilendi, nemlenme sorununa karşı drenaj çalışması ve boyası yapıldı, yağmur oluğu tesis edildi, mezar taşları ve türbe duvarları temizlendi, temizlik ve bakım işlemleri gerçekleştirildi.

        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, türbenin açılışında, restorasyonun hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah bu mübarek insanın yolunda biz de Efendimiz'in, Rabb'imizin yolunda, muhabbet yolunda olanlardan olalım." dedi.

        Duanın ve kurdele kesiminin ardından Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ziyarete açıldı.

        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, gazetecilere, türbenin yerli ve yabancı turistleri ağırladığını söyledi.

        Külliye içinde 1400'lü yıllarda ilk olarak caminin inşa edildiğini kaydeden Pınar, "Restorasyonu tamamlanan türbe, 1611 yılında Ömer'ül Ketküda, ulema ve halk tarafından yaptırılmış, dönem içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda zaman zaman bakım ve onarımdan geçmiştir. Yaptığımız tespit çalışmalarında hem cami hem de türbede çevre, zaman ve iklim şartlarından kaynaklı bazı deformasyonların, malzeme kayıplarının olduğunu tespit ettik. Bu nadide tarihi eseri yaşatanlar gibi bizden sonraki nesillere bırakmak adına çalışma başlattık." diye konuştu.

        Önce cami, ardından da türbenin restore edildiğini dile getiren Pınar, "Özellikle pandemi döneminde ziyaretçi kesintisi yaşandı. Son dönemlerde ziyaretçi sayısında kayda değer artış devam ediyor." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef Kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef Kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan...
        Kastamonu'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan...
        Kastamonu'da namaz kıldığı sırada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
        Kastamonu'da namaz kıldığı sırada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
        Kastamonu'da 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanık ile babası ve...
        Kastamonu'da 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanık ile babası ve...
        Kastamonu'da kadınlardan kurulu bando takımı ilk gösterisini yaptı
        Kastamonu'da kadınlardan kurulu bando takımı ilk gösterisini yaptı
        Kastamonu'da geri dönüşüm çalışmaları doğaya ve ekonomiye katkı sağladı
        Kastamonu'da geri dönüşüm çalışmaları doğaya ve ekonomiye katkı sağladı
        İhsangazi ilçesindeki Haracoğlu Türbesi'nin bakımı yapıldı
        İhsangazi ilçesindeki Haracoğlu Türbesi'nin bakımı yapıldı