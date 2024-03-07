Kastamonu'da namaz kıldığı sırada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'da camide namaz kılan 74 yaşındaki Hacı Ahmet Güney, kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kastamonu'da camide namaz kılan 74 yaşındaki Hacı Ahmet Güney, kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Saraçlar Mahallesi'nde bulunan Akveri Camisi'ne dün akşam giden Güney, namaz kıldığı sıraca yere yığıldı.
Cemaatin haber vermesi üzerine camiye gelen sağlık ekipleri, Güney'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.
Güney'in cenazesi, öğle vakti Akveri Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Araç ilçesine bağlı Alınören köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.
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