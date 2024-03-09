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        TIR'ın bariyere çarptığı kaza kamerada: 1'i ağır, 2 yaralı

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde bariyere çarpan TIR'daki 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 13:12 Güncelleme: 09.03.2024 - 13:15
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        TIR'ın bariyere çarptığı kaza kamerada: 1'i ağır, 2 yaralı
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        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde bariyere çarpan TIR’daki 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında İstanbul-Samsun kara yolu Çetsan rampasında meydana geldi. İstanbul'dan Merzifon yönünde giden avize ve süs eşyası yüklü N.T yönetimindeki 05 ABJ 468 plakalı TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki metal bariyere çarptı. Kazada, TIR şoförü N.T. ile ön camdan yola fırlayan yanındaki A.K. yaralandı. Dorsedeki eşyalar da yola saçıldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, yol üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        HAFİF TİCARİ ARAÇ POLİS OTOMOBİLİNE ÇARPTI

        Polis ekipleri, TIR vinçle kaldırılana kadar İstanbul-Samsun kara yolunun her iki yönünü kapattı. Sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Trafik polisinin yönlendirmesini fark edemeyen sürücünün kullandığı hafif ticari araç, polis otosuna çarptı. Kazada hasar meydana geldi.

        TIR'ın kaldırılması ve süs eşyalarının temizlenmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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