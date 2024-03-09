Tosya'da çıkan yangında samanlık zarar gördü

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İlçeye bağlı Çaybaşı köyü Camili Mahallesi'nde Selahattin Taner'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

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