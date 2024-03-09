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        Tosya'da çıkan yangında samanlık zarar gördü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 10:51 Güncelleme: 09.03.2024 - 10:51
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        Tosya'da çıkan yangında samanlık zarar gördü
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı samanlık kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Çaybaşı köyü Camili Mahallesi'nde Selahattin Taner'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Söndürülen yangında samanlık zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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