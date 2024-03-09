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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 176 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı,176 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:24 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:24
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 176 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı,176 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 176, Kartalkaya'da 162, Sarıkamış'ta 147, Ergan'da 144, Palandöken'de 133, Erciyes'te 100, Yalnızçam'da 66, Haserek'te 58, Uludağ ve Yıldız Dağı'nda 45, Davraz'da 32, Ilgaz'da 24, Denizli'de 23, Kartepe'de 22, Kop'ta 21, Zigana'da 18, Mersivan'da 17, Murat Dağı'nda 8, Çambaşı'nda ise 2 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 09.03.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari KY -11 -3
        Kartalkaya KY -6 -4
        Sarıkamış KY -10
        Palandöken KY -8 -3
        Ergan KY -10
        Erciyes KY -5 -1
        Kartepe KY 1
        Uludağ KY -1
        Çambaşı KY -7 -1
        Yıldıztepe KY -1 1
        Mersivan Y -6 1
        Yalnızçam KY -16 2
        Ilgaz KY -4 -3
        Yıldız Dağı KY -3 1
        Zigana Y -5 4
        Kop KY -8 3
        Denizli ÇB -3 3

        (KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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