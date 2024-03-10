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        Meddah ekibi özel gereksinimli Nurcan'ın doğum gününü gösteriyle kutladı

        Edebiyat alanında doktorası bulunan Rugeş Demir, kurduğu meddah ekibiyle 27 yaşındaki fiziksel ve zihinsel engelli Nurcan Kaya'nın evinde gösteri gerçekleştirerek doğum gününü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 11:08 Güncelleme: 10.03.2024 - 11:48
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        Meddah ekibi özel gereksinimli Nurcan'ın doğum gününü gösteriyle kutladı
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        Edebiyat alanında doktorası bulunan Rugeş Demir, kurduğu meddah ekibiyle 27 yaşındaki fiziksel ve zihinsel engelli Nurcan Kaya'nın evinde gösteri gerçekleştirerek doğum gününü kutladı.

        Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okurken Türk halk edebiyatı dersinde öğrendiklerinden etkilenen Demir, meddahlık yapmaya başladı.

        Müzisyen arkadaşları Osman Özdamarlar, Eren Kazmacı, Can Kavalcı, Sait Demir, Murat Kola ve Nazım Ünveren ile ekip kuran Demir, evlerinden çıkamayan özel bireyleri ziyaret ederek gösteri gerçekleştiriyor.

        Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ile Taşköprü ilçesinde yaşayan fiziksel ve zihinsel engeli 27 yaşındaki Nurcan Kaya'yı ziyaret eden meddah ekibi, evde gösteri yaparak Nurcan'ın doğum günü kutladı.

        Gösteri sırasında Nurcan ve ailesinin oldukça mutlu oldukları görüldü.

        Anne Elveda Kaya, gazetecilere, eşinin vefat ettiğini belirterek, "Çocuğumuzu mutlu ettiniz, Allah da sizi mutlu etsin. Bugün bizim için bambaşka bir şey oldu. Nurcan bugün bambaşkaydı. Dün gece hiç uyumadı zaten, çok değişik bir şey oldu. Daha önce hiç meddah izlememişti. İlk kez böyle bir şey oldu. Nurcan normalde toplum içerisinde mutludur ama bugün bambaşka mutlu oldu." dedi.

        Kardeşi Ercan Kaya ise "Doğum gününü her sene kendi aramızda kutluyoruz. Bir haftadır kendi aramızda doğum günü planlıyorduk, bu bizim için büyük sürpriz oldu. Ben işteydim, işteyken haber geldi, çıkıp geldim. Ablamın mutluluğu gözlerinden okunuyor. 23 yaşındayım elimden geldiği kadar en iyi şekilde kutlarız. Her sene doğum gününde mutlu ederiz ama bu sene doğum gününde ayrı bir mutlu gördüm." diye konuştu.

        Meddah Rugeş Demir de 6 kişilik bir ekip olduklarını söyledi.

        Köy köy gezip çocuklara ve gençlere hikayeler anlattıklarını kaydeden Demir, şunları dile getirdi:

        "Bugüne kadar pek çok yerde gösteriler yaptık fakat sonrasında öğrendik ki bizim gösterimize gelemeyen kardeşlerimiz var. Madem onlar bize gelemiyor biz de onların ayaklarına gidelim diye böyle bir proje başlattık. Onların yanında olmaktan büyük keyif alıyoruz. Onların mutluluğunu görünce daha keyifli oluyoruz. Türkiye'de unutulmaya yüz tutmuş meddahlığı bu vesile ile insanlara tanıtıyoruz. Bu şekilde insanların zihninde etki bırakıyoruz. Gittiğimiz yerlerden derlediğim masallardan bir kitap hazırladık. Bu kitapları ziyaret ettiğimiz kardeşlerime hediye ediyorum."

        Evlerde yaptıkları gösterilerden çok mutlu olduklarını dile getiren Demir, "Bazı salonlarda gösteriler yaptığımızda teyze ve amcalarımız evde çocuğumuz var gelip onlara da anlatır mısınız dediğinde şaşırmıştım. Sonrasında biz bu ortama geldiğimizde emin olun bin kişilik salonlara bedel. En çok onların buna ihtiyacı var. Hayatlarında ilk kez buna şahit oluyorlar. Bunu ilk kez biz yaptığımız için mutlu ve gururluyuz. Talep eden her aileye gitmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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