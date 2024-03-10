Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da yatağa bağımlı hastaların hayatı, evde diş sağlığı hizmetiyle kolaylaştırılıyor

        Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli diş hekimi ve teknikerlerden oluşturulan ekip, evde diş sağlığı hizmetiyle yatağa bağımlı hastaların hayatını kolaylaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 12:40 Güncelleme: 10.03.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da yatağa bağımlı hastaların hayatı, evde diş sağlığı hizmetiyle kolaylaştırılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli diş hekimi ve teknikerlerden oluşturulan ekip, evde diş sağlığı hizmetiyle yatağa bağımlı hastaların hayatını kolaylaştırıyor.

        Ekip, kent merkezi ve köylerde kendilerinden diş sağlığı hizmeti talep eden vatandaşları ziyaret ediyor. Evde tedavisi mümkün olan hastaların diş tedavileri gerçekleştiriliyor.

        Diş hekimi Adem Çelik, gazetecilere, yaklaşık 11 yıldır evde sağlık hizmetlerinde görev aldığını söyledi.

        Genellikle hastaneye gelmekte güçlük çeken hastalara evlerinde ağız ve diş sağlığı hizmeti verdiklerini kaydeden Çelik, "Yatağa bağımlı, yürüyemeyen, cihaza bağlı hastalarımız, kronik hastalıkları olan, kanser hastalarımız, 80 yaş üzerindeki bütün hastalara evde sağlık hizmeti verebiliyoruz. İlk kez bize başvuracak hastalarımız çağrı merkezine talep bildiriyor. 24 saat içerisinde il merkezi ve köylerdeki hastalarımızı ziyaret ediyoruz." dedi.

        Verilen hizmetlerden bahseden Çelik, "Muayene, diş çekimi, ilaç yazımı, sabit ya da hareketli protez, porselen kaplamalar, dolgu, kanal tedavisi gibi hizmetleri verebiliyoruz. Protez tamiri, diş ilavesi, kroşe tamiri gibi hizmetleri de verebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Diş hekimi olarak geri dönüşlerden çok mutlu olduklarını ifade eden Çelik, "Hastalarımızın 'Allah razı olsun' demeleri bizler için yetiyor. Bütün yorgunluğumuz üzerimizden gitmiş oluyor. Hastalarımız, devletimize ve milletimize bu hizmet için dua ediyorlar. Ben de evlerinde hastalarımıza hizmet verdiğim için çok memnunum." diye konuştu.

        Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi hemşiresi Nimet Özbay Karaoğlu da Arız köyündeki Mahiye Simsar'ı ziyaret ettiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

        "Teyzemizin evi yıkılmak üzere, valiliğimiz ev yaptırmak istedi, o istemedi. 'Ne kadar yaşayacağım belli değil, devletimiz borca girmesin' dedi. Bizleri en çok mutlu eden hastalarımızın bir duası, mutluluğu, bizlere teşekkür etmesi, Mahiye teyzemiz kedileriyle birlikte tek başına kalıyor, birde biz varız artık. Bizlere her zaman dua ediyor, bizlerde teyzemizin dişlerini çok güzel yaptık ve şu anda kullanıyor."

        Evinde yaklaşık 2 yıldır diş hizmeti alan Arız köyünde yaşayan Mahiye Simsar (81) ise yalnız yaşadığını belirterek, "Gençliğimde ön dişlerim apse yaptı ve hastalandım. Cahillik edip gidip dişlerimi çektirdim. Ondan sonra diğer dişlerimde de başladı rahatsızlık. Beni ziyaret edip, dişlerime bakıyorlar, evime kadar geliyorlar, hepsinden Allah razı olsun, güç, kuvvet versin. Eğer doktor evime gelmeseydi ben hastaneye gidip tedavi olamazdım." dedi.

        Musa Üstün (49) de "1998 yılında kaza yaptım. 25-26 yıldır yatalak hastayım. Dişlerimde bir problem olduğu zaman evde diş sağlığı merkezini arıyorum. Çağrı merkezini arayınca bana dönüş yapılıyor. Hangi günlerde müsaitseniz diye soruyorlar, müsait olduğumuz gün gelip evimizde dolgu ya da diş tedavisi yapıyorlar. Eğer onlar eve gelmeselerdi benim hastaneye gitme imkanım ne yazık ki yok. Doktorun evime kadar gelmesi ve beni muayene etmesi benim için çok iyi oluyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Nedeni ortaya çıktı
        Nedeni ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Meddah ekibi özel gereksinimli Nurcan'ın doğum gününü gösteriyle kutladı
        Meddah ekibi özel gereksinimli Nurcan'ın doğum gününü gösteriyle kutladı
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu'daki trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
        Kastamonu'daki trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
        TIR'ın bariyere çarptığı kaza kamerada: 1'i ağır, 2 yaralı
        TIR'ın bariyere çarptığı kaza kamerada: 1'i ağır, 2 yaralı
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 176 santimetreyle Hakkari'de ölç...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 176 santimetreyle Hakkari'de ölç...
        Tosya'da çıkan yangında samanlık zarar gördü
        Tosya'da çıkan yangında samanlık zarar gördü