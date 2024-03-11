Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki orman dron ile görüntülendi
Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda karın oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.
Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda karın oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.
Kar, Ilgaz Dağı ile kentin yüksek noktalarında etkili oldu.
Zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ön plana çıkan Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki ormanların bahar ayında beyaz örtüyle kaplanması, macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.
Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği Ilgaz Dağı'nda, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
Ormanlık alanların karla buluşması AA muhabiri tarafından dron ile görüntülendi.
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