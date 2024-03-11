Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki orman dron ile görüntülendi

Ormanlık alanların karla buluşması AA muhabiri tarafından dron ile görüntülendi.

Zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ön plana çıkan Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki ormanların bahar ayında beyaz örtüyle kaplanması, macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Kar, Ilgaz Dağı ile kentin yüksek noktalarında etkili oldu.

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