Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı

Bu kapsamda 5 kişinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 57 sentetik ecza ile 0,78 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişileri yakalamaya yönelik çalışma yaptı.

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