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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı

        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 14:51 Güncelleme: 11.03.2024 - 14:51
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişileri yakalamaya yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda 5 kişinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 57 sentetik ecza ile 0,78 gram kokain ele geçirildi.

        Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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