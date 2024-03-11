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        Kastamonu'da otomobiline "çakar lamba" taktıran sürücüye 12 bin 878 lira ceza uygulandı

        Kastamonu'da "çakar lamba" kullanan otomobil sürücüsüne 12 bin 878 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:34 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:34
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        Kastamonu'da otomobiline "çakar lamba" taktıran sürücüye 12 bin 878 lira ceza uygulandı
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        Kastamonu'da "çakar lamba" kullanan otomobil sürücüsüne 12 bin 878 lira ceza verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Araç ilçesinde yol kontrolü yaptıkları sırada B.B'nin kullandığı otomobili durdurdu.

        Ekipler otomobilde çakar lamba bulunan B.B'ye 12 bin 878 lira trafik cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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