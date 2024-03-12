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        Tosya'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 12:34 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:17
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        Tosya'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Büyükyağcı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Programda video gösterisi yapıldı, "Mehmet Akif'in Mücadele Yılları" adlı tiyatro sahnelendi, öğrenciler tarafından şiirler okundu, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan oratoryo sahnelendi. Ödül töreninin ardından program sona erdi.

        Programa, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri

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