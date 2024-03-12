Tosya'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Programda video gösterisi yapıldı, "Mehmet Akif'in Mücadele Yılları" adlı tiyatro sahnelendi, öğrenciler tarafından şiirler okundu, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan oratoryo sahnelendi. Ödül töreninin ardından program sona erdi.

Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Büyükyağcı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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