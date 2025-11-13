Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 20:52 Güncelleme: 13.11.2025 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı İnciğez köyünde İ.D'ye ait müstakil evde yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangında yaralanan İ.D. ambulansla Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Acı ve gözyaşı! Anne ve oğluna veda!
        Acı ve gözyaşı! Anne ve oğluna veda!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 3 kişiyi silahla yaralayan sanık 19 yıl 6 ay hapis cezasına ça...
        Kastamonu'da 3 kişiyi silahla yaralayan sanık 19 yıl 6 ay hapis cezasına ça...
        Sobaya su yerine benzin dökünce çıkan yangında yaralandı
        Sobaya su yerine benzin dökünce çıkan yangında yaralandı
        Kastamonu'da cansız bedenleri bulunan anne ve oğlu toprağa verildi
        Kastamonu'da cansız bedenleri bulunan anne ve oğlu toprağa verildi
        Ayının saldırısına uğrayan vatandaş için ekipler seferber oldu
        Ayının saldırısına uğrayan vatandaş için ekipler seferber oldu
        Dere yatağında cenazelerine ulaşılan anne ve oğlu gözyaşları arasında topra...
        Dere yatağında cenazelerine ulaşılan anne ve oğlu gözyaşları arasında topra...
        Kastamonu Üniversitesi'nden 5 proje TÜBİTAK 2237-A desteği aldı
        Kastamonu Üniversitesi'nden 5 proje TÜBİTAK 2237-A desteği aldı