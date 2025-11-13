Kastamonu'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı İnciğez köyünde İ.D'ye ait müstakil evde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangında yaralanan İ.D. ambulansla Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
