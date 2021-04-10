"HARİKA GÖRÜNÜYORSUN!"

Hudson'ın paylaşımına, "Yeryüzündeki milyonlarca kadın böyle görünmek için uğraşıyor" şeklinde yorumlar yapıldı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı da bu filtreyi kendisinin de kullandığını belirtti.

Ünlü yıldızın bu halini beğenen takipçileri de oldu. Bunlardan biri, "Aman Tanrım! Harika görünüyorsun" diye yorum yaptı.