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        Haberler Magazin Kate Hudson, farklı babalardan çocuklarıyla büyük bir aile kurdu - Magazin haberleri

        Kate Hudson, farklı babalardan çocuklarıyla büyük bir aile kurdu

        Ünlü oyuncu Kate Hudson, üç farklı babadan dünyaya gelen çocuklarıyla kurduğu güçlü aile bağlarıyla dikkat çekiyor. Oğlu Ryder'ın mezuniyetinde bulunduğu paylaşım yeniden gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 23:28 Güncelleme: 14.06.2025 - 23:37
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        Farklı babalardan aile kurdu
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        Dünyaca ünlü oyuncu Kate Hudson, farklı babalardan olan üç çocuğuyla kurduğu büyük ailesini sık sık sosyal medyada paylaşıyor. Ocak ayında, 21 yaşına giren büyük oğlu Ryder Russell Robinson’un mezuniyet töreniyle ilgili yaptığı paylaşım yeniden gündeme geldi.

        Kate Hudson'ın aile hikâyesi oldukça renkli... Ünlü oyuncu, ilk evliliğini müzisyen Chris Robinson ile yaptıktan sonra 2004'te ilk çocukları Ryder’ı dünyaya getirdi. Hudson daha sonra Muse grubunun solisti Matt Bellamy ile nişanlandı. 2011'de de ikinci oğlu Bingham doğdu. 2018 ise nişanlısı Danny Fujikawa ile olan ilişkisinden kızı Rani'yı kucağına aldı.

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        Farklı babalardan3 çocuk annesi olan Kate Hudson, ailesiyle geçirdiği anları sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor. İster birlikte çıktıkları tatiller, ister evdeki sade anlar olsun; Hudson’ın Instagram hesabı aile pozlarıyla dolup taşıyor.

        Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Kate Hudson, Sunday Today programında Willie Geist'e verdiği röportajda çocuklarının babalarıyla ilgili esprili açıklamalarda bulunmuştu. ABD'li oyuncu; "Birden fazla baba var, her yerde çocuklarım var" demişti. Kasım 2022’de The Sunday Times’a verdiği röportajda ise "Dışarıdan bakıldığında geleneksel görünmeyebilir ama içeride gerçekten iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. 3 farklı babadan 3 çocukla kurduğumuz bu aile birimi oldukça güçlü" ifadelerini kullanmıştı.

        "BAZEN YENİ BİR BEBEK DAHA İSTİYORUM"

        Ailesini daha da genişletme konusunda ise Kate Hudson kapıları tamamen kapatmıyor. 2020'de katıldığı The Ellen DeGeneres Show'da, "Bitirdim mi bilmiyorum. Bazen yeni bir bebek daha istiyorum, bazen de hayatım düzene giriyor ve bu ritmi bozmaktan çekiniyorum." demişti. 2022'de Byrdie Dergisi'ne verdiği röportajda ise, "Tüm yetişkin hayatım boyunca çocuklarım oldu. Biri üniversitede, biri 4 yaşında... Ve hâlâ tamamen bitirdim diyemem. Henüz cevabım yok." ifadeleriyle duygularını paylaşmıştı.

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        #Kate Hudson
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