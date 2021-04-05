"CİNSEL KİMLİKLERİNİ AÇIKLAMIYORLAR"

45 yaşındaki Winslet, Sunday Times Culture dergisine verdiği röportajda, film endüstrisinde "yargılanma, suçlanma ve homofobiyle karşılaşma" korkusuyla cinsel yönelimlerini saklı tutan oyuncular tanıdığını söyledi.

İngiliz yıldız, "Ne kadar çok bu durumda olan aktör olduğunu anlatamam. Cinsel kimliklerini açıklamaya korkan ve heteroseksüel rolleri kaybetmek istemeyen, bazıları çok tanınan bazıları yeni başlayan çok oyuncu var" dedi.