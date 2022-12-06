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Kate Winslet: Menajerime kilomla ilgili sorular geliyordu

Kate Winslet, kadınların bedenleriyle ilgili gördükleri baskıyı geçmişte yaşadıklarını anlatarak dile getirdi. Oscar ödüllü oyuncu, genç bir oyuncuyken menajerine kilosuyla ilgili sorular geldiğini söyledi

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  • Kate Winslet: Menajerime kilomla ilgili sorular geliyordu - Magazin haberleri

    İngiliz oyuncu Kate Winslet, kadınların bedenleriyle ilgili gördükleri baskı hakkında düşüncelerini dile getirdi. 
  • Kate Winslet: Menajerime kilomla ilgili sorular geliyordu - Magazin haberleri

    Sunday Times’a konuşan 47 yaşındaki Winslet, konuyla ilgili görüşlerini geçmişte yaşadıklarını anlatarak ifade etti. Oscar ödüllü oyuncu, sosyal medya kullanımının artmasıyla beraber özellikle kadınların bedenleri ve dış görünümleriyle ilgili gördükleri baskıya dikkat çekti. 
  • Kate Winslet: Menajerime kilomla ilgili sorular geliyordu - Magazin haberleri

    Winslet, bu baskıya değinerek "Ben gençken menajerim 'Kilosu nasıl?' diye telefonlar alırdı" ifadelerini kullandı.
  • Kate Winslet: Menajerime kilomla ilgili sorular geliyordu - Magazin haberleri

    Oyuncu, yüzünü hareket ettirebilmesinin, bıngıldayan bir vücuda sahip olmayı önemsediğini ve sektördeki şeylerin değiştiğini hissettiğini söylüyor.
  • Kate Winslet: Menajerime kilomla ilgili sorular geliyordu - Magazin haberleri

    "GENÇ OYUNCULAR SÜREKLİ TETİKTE OLMAK ZORUNDA"

    Winslet, ayrıca 22 yaşındaki kızı Mia Threapleton ile birlikte 'I Am Ruth'ta rol alıyor. Winslet, kızı yaşındaki oyuncular için daha çok endişeli olduğunu belirterek "Tüm dünyanın kapımın önünde olması zaten yeterince zordu, ama artık bugünün haberleri kalıcı. Sarhoşken ya da aptalken yaptığın şey size musallat olmak için yeniden ortaya çıkabilir. Genç oyuncular sürekli tetikte olmak zorunda. Olağanüstü zor olmalı." diye konuştu.
  • Kate Winslet: Menajerime kilomla ilgili sorular geliyordu - Magazin haberleri

    "ÇIPLAK SAHNELERLE SEYİRCİYİ BIKTIRMAK İSTEMİYORUM"

    Öte yandan 1997'de rol aldığı 'Titanic' filmiyle büyük bir şöhret yakalayan Kate Winslet, daha önce oyunculuk kariyeriyle ilgili aldığı kararları açıklamıştı. Çıplak sahnelerde rol alarak seyirciyi bıktırmak istemediğini anlatan Winslet, "Seyirci beni o sahnelerde gördüğünde 'yine başladı' demesin" sözleriyle bu konuya yaklaşımından bahsetmişti.
  • Kate Winslet: Menajerime kilomla ilgili sorular geliyordu - Magazin haberleri

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