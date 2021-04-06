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HaberlerGündemÇevreAKBABA KATLİAMI| Son dakika: Hepsini zehirlediler! Kırmızı listede
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Zehirli katliam! Salgınla mücadelede önemli rölü var

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altında tutulan kara akbaba türüne ait 4'ü dişi 7 akbaba, Afyonkarahisar'da ölü bulundu. Kuşların, yırtıcıları öldürmek için çevreye bırakıldığı düşünülen zehirli etleri yemesi sonucu öldükleri belirlendi. Doç. Dr. Hesna Kandır, "Akbabalar yeryüzünde leşleri yok ederek salgın hastalıklarının ortaya çıkmasını engellerler. Bu açından da ekolojik dengenin koruyucu rolündeler. Bu hayvanların tam olarak üreme sezonu şu anda. Bu şekilde katliamın boyutları artıyor" dedi.

AKBABA KATLİAMI| Son dakika: Hepsini zehirlediler! Kırmızı listede
Hepsini zehirlediler! Kırmızı listede
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İHA

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara akbaba türüne ait 7 akbaba, Afyonkarahisar'da ölü bulundu. Kuşların, zehirlendikleri belirlendi.

Olay, İhsaniye ilçesi Üçlerkayası Köyü Keçili mevkiinde meydana geldi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve koruma statüsünde bulunan kara akbaba türüne ait 4'ü dişi 7 akbaba, kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar tarafından bırakılan zehirli etleri yemeleri sonucu öldü. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirilen kara akbabalar üzerinde inceleme başlatıldı.

'AĞIR BİR ZEHİRLENME OLDUĞUNU GÖRDÜK'

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Hesna Kandır, olayın ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Geçen hafta sonunda 7 kara akbabanın öldüğüne dair bir bilgi geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından akbabalar merkezimize getirildiler. Ölüm sebeplerini araştırmak üzere nekropsi yaptık. Ağır bir zehirlenme olduğunu gördük. Muhtemelen fare zehri zehirlenmesi olduğunu düşünmekteyiz. Ama net bilgi etlik araştırma enstitüsü tarafından ortaya çıkarılacaktır. Numunelerimizi oraya göndereceğiz.

SALGIN HASTALIKLARIN ORTAYA ÇIKMASINI ENGELLERLER

Akbabalar yeryüzünde leşleri yok ederek salgın hastalıklarının ortaya çıkmasını engellerler. Bu açından da ekolojik dengenin koruyucu rolündeler. Kara akbabalar kırmızı listede olan dünya genelinde nesli tehlike altında ve koruma altında olan bir tür. Ne yazı ki yaşadığımız vaka hem memleketimize hem dünyaya ağır bir maliyeti olan vakadır. Üzgünüz bu konuda. Ölen akbabaların 4'ü dişi, 3'ü erkek ve çiftler halinde 200 metrelik bir alanda dağılmış olarak bulundular. Bu hayvanların tam olarak üreme sezonu şu anda. Belki 7 akbaba eşsiz kaldı ya da belki de bu akbabaların yuvalarında yumurtaları vardı onlarda mağdur oldular. Bu şekilde büyük bir katliamın boyutları artıyor."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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