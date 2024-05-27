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        Haberler Magazin Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu mezun oldu - Magazin haberleri

        Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya mezun oldu

        Kaya Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyolaç ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya, liseden mezun oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 08:21 Güncelleme: 27.05.2024 - 08:21
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        Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç, oğulları Hüseyin Kaya'nın mezuniyet töreninde bir araya geldi.

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        Liseden mezun olan Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, anne ve babası ile mezuniyet gününde objektif karşısında poz verdi.

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        Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç, oğullarının kep töreninde çektirdikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayımladı.

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        "YOLUN BAHTIN AÇIK OLSUN"

        Feraye Tanyolaç, yaşadığı mutluluğu; "Hayat boyu yolun açık şansın bol olsun başarıların daim olsun canım oğlum" sözleriyle dile getirdi.

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        İKİ ÇOCUĞU VAR

        Öte yandan Hülya Avşar ile 8 yıl süren evliliğini 2005'te bitiren Kaya Çilingiroğlu'nun Zehra adında bir kızı daha bulunuyor.

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        Kaya Çilingiroğlu, daha sonra Feraye Tanyolaç ile 2009'da dünyaevine girmişti. 2006'da oğulları Hüseyin Kaya'yı kucaklarına alan ikili, 2014'te yollarını ayırmıştı.

        #kaya çilingiroğlu
        #Feraye Tanyolaç
        #Hüseyin Kaya Çilingiroğlu
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