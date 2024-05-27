Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya mezun oldu
Kaya Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyolaç ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya, liseden mezun oldu
Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç, oğulları Hüseyin Kaya'nın mezuniyet töreninde bir araya geldi.
Liseden mezun olan Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, anne ve babası ile mezuniyet gününde objektif karşısında poz verdi.
Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç, oğullarının kep töreninde çektirdikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayımladı.
"YOLUN BAHTIN AÇIK OLSUN"
Feraye Tanyolaç, yaşadığı mutluluğu; "Hayat boyu yolun açık şansın bol olsun başarıların daim olsun canım oğlum" sözleriyle dile getirdi.
İKİ ÇOCUĞU VAR
Öte yandan Hülya Avşar ile 8 yıl süren evliliğini 2005'te bitiren Kaya Çilingiroğlu'nun Zehra adında bir kızı daha bulunuyor.
Kaya Çilingiroğlu, daha sonra Feraye Tanyolaç ile 2009'da dünyaevine girmişti. 2006'da oğulları Hüseyin Kaya'yı kucaklarına alan ikili, 2014'te yollarını ayırmıştı.