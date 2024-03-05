Kayahan ölümünün 9'uncu yılında da 'İyi ki Doğdun Kayahan' konseri ile anılacak Merhum şarkıcı Kayahan'ın her yıl, yaş günü olan 13 Mart'ta gerçekleşen 'İyi ki Doğdun Kayahan' anma konserleri bu yıl da devam edecek. Kayahan şarkıları, Emre Altuğ'un yorumuyla 'İstanbul Kadar Güzel' konserinde bir araya getirilecek

Habertürk Giriş: 05.03.2024 - 14:23 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:23 facebook

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