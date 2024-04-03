Kayahan vefatının 9'uncu yılında anılıyor: Şarkıları sonsuza dek yaşayacak

SOLO ALBÜMLERİ

'Kar Taneleri', 'Yağmur', 'Acıkmışım Sevgine', 'Alınma Ağlıyorsam', 'Geceler', 'Hep Karanlık', 'Esmer Günler', 'Seni Seviyorum', 'Mor Menekşe', 'Sokak Kedisi', 'Yoksun Sen' gibi şarkıların bazılarını 1988'de yayınlanan 'Benim Şarkılarım' ve 1990'da yayınlanan 'Benim Şarkılarım 2' albümlerinde tekrar yorumlamıştır.

Eurovision merakı devam eden Kayahan, 1988 Eurovision elemelerine genç müzisyenlerden oluşan '3. Nesil' adlı bir grupla katıldı. Bu grupta uzun yıllar beraber çalışacağı İskender Paydaş'ın yanı sıra Mirkelam da vardı. Bu deneme başarısız olsa da Kayahan ve '3. Nesil' şansını 1989'da da denedi.

Bu sefer grupta Paydaş ve Mirkelam'ın yanında Cenk Eroğlu ve Hakan Kurşun, geri vokalde ise Demet Sağıroğlu vardı. Elemelerde söyledikleri "Ve Melankoli" az farklı ikinci olup Eurovision'a katılamasa da büyük sükse yaptı.

1990'da ise Kayahan, İskender Paydaş, Demet ve Aydın Karabulut ile beraber 'Gözlerinin Hapsindeyim' şarkısı ile elemerde birinci oldu.

Zagreb'de düzenlenen 1990 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 21 puan alan Kayahan 17. oldu.