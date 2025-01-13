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        Artvinli bisikletçiler bisiklet farkındalığı için kayak pistinde pedal çevirdiler!

        Artvinli bisiklet sporcuları, Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nin hem doğal güzelliklerine dikkat çekmek hem de bisiklet kullanmak noktasına farkındalık oluşturmak için pistte bisiklet sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 16:47 Güncelleme: 13.01.2025 - 16:47
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        Bisiklet farkındalığı için karda pedal çevirdiler!
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        Artvinli bisiklet sporcuları, Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi’nin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için pistte bisiklet sürdü.

        İl merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'ndaki Atabarı Kayak Merkezi kayak meraklılarının yanı sıra doğa ve adrenalin tutkunlarını da ağırlıyor.

        Kentte yaşayan bisiklet sporcuları Ersin Kaya ve Muhammet Selahattin Ulaş, hem kayak merkezinin güzelliğine dikkat çekmek hem de bisiklet kullanmak noktasına farkındalık oluşturmak amacıyla toplam uzunluğu 1300 metre olan 2 pisten bisiklet sürerek iniş yaptı.

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        Bisikletlerini kucaklarına alarak telesiyejle zirveye çıkan ve buradan defalarca bisikletle iniş yapan sporcuların adrenalin dolu gösterisi pistteki kayak severlerinin beğenisini topladı.

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        Ersin Kaya, küçük yaştan itibaren bisiklet kullandığını ve bisikletin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

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        Zaman zaman bisikletle adrenalin seviyesi yüksek yerlerde sürüş yaptığını kaydeden Kaya, "Her sene Atabarı Kayak Merkezi'nde benzer sürüş yapıyorum. Burada doğa çok güzel, bisiklet sürmekte ayrı bir keyifli. Amacım buranın güzelliğini tanıtmak ve bisiklet sürmenin keyfini insanlara göstermek." dedi.

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