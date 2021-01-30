ÜLKÜ DURU (TERBİYE KAYGISIZ)



Ülkü Duru, dizide Memnun Kaygısız'ın ikinci eşini canlandırmıştı. Aslında bu karaktere dört farklı oyuncu hayat verse de akılda en kalıcı olan Ülkü Duru'ydu.



Duru, bu diziden sonra başrollerinde Şener Şen ve Uğur Yücel'in rol aldığı Yavuz Turgul imzalı 'Eşkıya' filminde izleyici karşısına çıktı. Bir dönemin fenomen dizisi 'Aliye' ile de şöhretini pekiştirdi.



Kendisi gibi oyuncu olan İştar Gökseven ile hayatını birleştiren Duru, Zeki Demirkubuz'un filmi C Blok, 'Pek Yakında', 'Olanlar oldu' ve son olarak, 'Yol Arkadaşım 2' adlı sinema filmlerinde boy gösterdi.