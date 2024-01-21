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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp Merve Şevval Elmas'ın babası, kıyıya vuran ceset için DNA örneği verdi

        Kayıp Merve Şevval Elmas'ın babası, kıyıya vuran ceset için DNA örneği verdi

        Antalya Serik sahilinde bulunan cansız bedenin, 4 Ocak'ta kayıplara karışan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olabileceği ihtimali üzerine, Merve'nin babası Osman Elmas, DNA örneği verdi. Baba Elmas "Sahile bir ceset vurduğunu, kıyafetlerinin benzediğini söylediler. DNA testi vermek için Antalya'ya geldim. Aslında cesedin kızıma ait olduğundan emin değiliz. Boynunda ameliyat izi görünüyor gibi dediler ama vücut bütünlüğü olmadığı için kesin bilgi verilmedi. Rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 13:43 Güncelleme: 21.01.2024 - 13:44
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        Kıyıya vuran ceset Merve'ye mi ait?
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        Antalya'nın Serik ilçesinde kıyıya vuran cesedin 4 Ocak'ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olabileceği ihtimali üzerine Antalya'ya gelen baba Osman Elmas, DNA örneği verdi.

        Osman Elmas, "Bir şekilde kızımı alıp, gitmek istiyorum. Aslında cesedin kızıma ait olduğundan emin değiliz. Rabbim kimseye böyle acı yaşatmasın" dedi.

        İstanbul'da yaşayan Osman Elmas, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kızı Merve Şevval Elmas'a 4 Ocak'tan beri ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Antalya'ya gelen Osman Elmas, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne kızının bulunması için ifade verdi.

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merve Şevval Elmas'ın bulunması için çalışma başlattı. AÜ içerisinde yer alan KYK yurdunda kalan Elmas'ın izin alıp, halk otobüsüne binerek Barınaklar Bulvarı'nda inip, Düden Şelalesi'nin deniz ile buluştuğu noktaya tek başına geldiği belirlendi. Elmas'ı aramak için Sahil Güvenlik ekipleri de denizde çalışma başlattı.

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        DNA ÖRNEĞİ VERMEYE GELDİ

        Serik ilçesindeki sahilde dün bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi. Haberi alan baba Osman Elmas, gece saatlerinde İstanbul'dan Antalya'ya geldi.

        Antalya Adli Tıp Kurumu'na bu sabah gelen Osman Elmas, yetkililerden bilgi aldı, DNA örneği verdi. Merve Şevval Elmas'ın annesinden de İstanbul'da DNA örneği alınacağı öğrenildi.

        Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan Osman Elmas, kızının bulunması için devletin tüm imkanlarının seferber olduğunu belirterek, teşekkür etti.

        "KIYAFETLERİNİN BENZEDİĞİNİ SÖYLEDİLER"

        Elmas, "Çok yoğun çalışma yaptılar ama bir ize rastlanılmamıştı. Sahile bir ceset vurduğunu, kıyafetlerinin benzediğini söylediler. DNA testi vermek için Antalya'ya geldim. Bir şekilde kızımı alıp, gitmek istiyorum. Antalya halkı bütün olarak arkamızdaydı. Tanıdığımız, tanımadığımız herkes bize destek oldu. Hepsine candan teşekkür ediyoruz. Aslında cesedin kızıma ait olduğundan emin değiliz. Boynunda ameliyat izi görünüyor gibi dediler ama vücut bütünlüğü olmadığı için kesin bilgi verilmedi. DNA testinde ortaya çıkacağını söylediler. DNA testi sonucu da 48 saatten erken çıkmaz diyorlar. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

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        #Antalya
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