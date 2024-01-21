Kayıp Merve Şevval Elmas'ın babası, kıyıya vuran ceset için DNA örneği verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde kıyıya vuran cesedin 4 Ocak'ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olabileceği ihtimali üzerine Antalya'ya gelen baba Osman Elmas, DNA örneği verdi.

"KIYAFETLERİNİN BENZEDİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Elmas, "Çok yoğun çalışma yaptılar ama bir ize rastlanılmamıştı. Sahile bir ceset vurduğunu, kıyafetlerinin benzediğini söylediler. DNA testi vermek için Antalya'ya geldim. Bir şekilde kızımı alıp, gitmek istiyorum. Antalya halkı bütün olarak arkamızdaydı. Tanıdığımız, tanımadığımız herkes bize destek oldu. Hepsine candan teşekkür ediyoruz. Aslında cesedin kızıma ait olduğundan emin değiliz. Boynunda ameliyat izi görünüyor gibi dediler ama vücut bütünlüğü olmadığı için kesin bilgi verilmedi. DNA testinde ortaya çıkacağını söylediler. DNA testi sonucu da 48 saatten erken çıkmaz diyorlar. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.