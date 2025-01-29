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        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de "K-Şarj" yaygınlaşıyor | Son dakika haberleri

        Kayseri Büyükşehir'in "K-Şarj" istasyonları yaygınlaşıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonları yaygınlaşıyor. Kentte şu anda 35 farklı lokasyonda 150 şarj ünitesiyle elektrikli araç sahiplerine hizmet veriliyor. Bu yıl Kayseri merkez ve ilçelerinde toplamda 65 yeni şarj istasyonu daha kurulması planlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 16:27 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:27
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        Kayseri'de "K-Şarj" yaygınlaşıyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, şehirdeki elektrikli araç kullanımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği şarj istasyonlarının sayısı artıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin şirketler grubundan bir tanesi olan Hunat Enerji tarafından işletilen K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonları, 35 farklı lokasyonda toplam 150 şarj ünitesiyle elektrikli araç sahiplerine hizmet veriyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, K-Şarj, 35 milyon TL yatırım ile Kayseri'de başlatılan projeyle, elektrikli araçların daha kolay şarj edilebilmesi için geniş bir altyapı oluşturdu. İstasyonlar, özellikle belediye tarafından sağlanan halka açık park alanları ve sosyal tesislerin çevresine yerleştirildi. Elektrikli araç sahipleri, şarj işlemlerini rahatlıkla yapabilmek için bu noktalara ulaşabiliyor.

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        K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonları, 2023 yılı itibarıyla EPDK tarafından lisans alarak faaliyet göstermeye başladı. İlk etapta devreye alınan istasyonlar, Aralık 2024 itibarıyla 35 lokasyona çıkarıldı. K-Şarj, 50 adet DC hızlı şarj ve 100 adet AC şarj ünitesi ile toplamda 150 şarj ünitesiyle hizmet veriyor. K-Şarj'da fiyatlandırma ise, AC şarj ünitelerinin kilovat saati 6.49 TL, DC hızlı şarj ünitelerinin ise 7.90 TL/kWh olarak belirlenmiş durumda.

        2025 yılı itibarıyla Kayseri merkez ve ilçelerinde toplamda 65 yeni şarj istasyonu daha kurulması planlanıyor ve K-Şarj’ın şarj ağı 100 istasyona ulaşacak.

        Kayseri’deki K-Şarj istasyonlarının yer aldığı 35 lokasyon şu şekilde sıralanıyor:

        "Tuna Park, Melikgazi Belediyesi Açık Otopark, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Gevhernesibe Parkı, Develi Kcetaş İşletme Önü, Bünyan Hidro Elektrik Santrali Önü, Millet Bahçesi Otopark 1, İncesu Mini Terminal Kayseri-Adana Karayolu Üzeri, Zümrüt Parkı Havaalanı Yolu Üzeri, Alpaslan Hisar Geçidi, Kızılırmak Caddesi, Ünal Sokak Nergiz Parkı, Erkilet Bulvarı, Alpaslan Belde Sokak, Gültepe Çiftçiler Caddesi, Beyazşehir, Millet Bahçesi Otopark 2, Millet Bahçesi Gastronomi Merkezi, Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi, Tacettinveli Deliklitaş Caddesi, Talas Mevlana Camii, Köşk Akıl Küpü Yanı, Millet Bahçesi Kütüphane, Gökkent Nalçık Bulvarı, TOKİ 1 Kadir Has Bulv., İldem 1 Yeşilyurt, İldem 2 Gesi Fatih, Uğurevler İpek Diamond Karşısı, Gültepe Köşk, Hürriyet Muhtarlık Yani Fırat Caddesi, Aydınlıkevler Karamete Yanı, Erciyesevler Fundalık Sokak, Yıldırım Beyazıt Süratli Sokak ve Yıldırım Beyazıt Yeşil Köşk."

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