Kayseri'de olay, 3 Mart'ta saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi.

ENİŞTESİNİ SİLAHLA VURDU DHA'da yer alan habere göre Yener Koçer (44) ile eniştesi Sertan Temel (45) arasında kavga çıktı. Koçer yanında getirdiği tabancayla eniştesine ateş etti.

YERDE YATARKEN ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇTİ Başına 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Sertan Temel, yere yığıldı. Bu sırada otomobiline binen Koçer, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerde yatan eniştesinin üzerinden geçti.

DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI Bu yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, Yener Koçer daha sonra otomobille bölgeden uzaklaştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Koçer ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yener Koçer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.