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(Özel) Hem öğreniyorlar hem üretiyorlar Fabrika gibi cezaevi Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın: "Modern infazdaki temel amacımız, hükümlü ve tutuklularımızın yeniden topluma kazandırılmasıdır"

İHA

(Özel) Hem öğreniyorlar hem üretiyorlar Fabrika gibi cezaevi Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın: "Modern infazdaki temel amacımız, hükümlü ve tutuklularımızın yeniden topluma kazandırılmasıdır"

Bünyan Cezaevinde bulunan yaklaşık 5 bin tutuklu ve hükümlünün yeniden topluma kazandırılması için yapılan faaliyetler hakkında bilgiler veren Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın; tutuklu ve hükümlülerin hem eğitilmesini hem de üretime katılmalarını sağlamak amacıyla çeşitli çalışmaların yapıldığını aktardı.
Cezaevlerinde günlük 50 bin maske, 20 bin spanç, 3 bin önlü ve özel güvenlik kıyafeti üretildiğini aktaran Akın; “Bünyan Cezaevi kampüsümüz hükümlü ve tutukluların barınmaları için 1917 yılında faaliyete geçmiştir. 2 adet T Tipi Kapalı Cezaevi, 1 adet Kadın Kapalı Cezaevi, 1 adet Çocuk ve Gençlik Cezaevi ve 1 adette Açık Cezaevi olmak üzere 5 tane Ceza İnfaz Kurumu yerleşkede faaliyet yürütüyor. Bu cezaevlerimizde zaman zaman sayıları değişmek ile birlikte 4 bin 500 ile 5 bin arasında hükümlü ve tutuklu barınmaktadır. Yine bu cezaevlerimizde değişik unvanlarda bin 200 personelimiz görev yapmaktadır. Modern infaz sisteminde temel amacımız, hükümlü ve tutuklularımızın yeniden topluma kazandırılmasıdır. Bu amaç ile de hükümlülerin değişik iyileştirme programlarına tabi tutuyoruz. Buradaki hükümlü ve tutuklularımızın sosyalekonomik olarak nitelikli sosyokültürel olarak düzeyli bireyler, yetişme noktasında sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu anlamda gerekli olan bütün altyapıyı Adalet Bakanlığımızın göndermiş olduğu bütçelerle ve yerel imkanlarla yapmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinden önce cezaevi kampüsümüzde bulunan sağlık merkezimizi Bünyan Devlet Hastanesi ek binası olarak tescil ettik. Burada röntgen ve laboratuvarda ihtiyaç olan tetkikler yapıldığı gibi Kayseri’de Bünyan Devlet Hastanelerine sevk edilmeden hükümlü ve tutuklularımızın muayenelerini merkezde gerçekleştiriyoruz. Bu merkezde ihtiyaç halinde kullanmak üzere 40 yatak bulunmaktadır. Yine 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince yerleşkemizde 50 bin adet kitabı kapsayacak bir hak kütüphanesi inşasını tamamladık. Önümüzdeki ay inşallah bu kütüphanemizi aktif olarak kullanmaya başlayacağız. Yine Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol, gereğince yerleşke içerisinde bir adet mesleki eğitim merkezinin inşaatını tamamladık. Onu da 12 ay içerisinde Milli Eğitim Bakanlığımızca mefruşat geldiğinde faaliyete geçireceğiz. Orada ki amacımızda hükümlü ve tutuklularımızın demir, mobilya ve değişik alanlarda atölyelerden elde ettikleri varsa becerilerini geliştirmeleri yoksa edinmeleri noktasındaki tecrübelerini resmiyete kazandırarak, liseden mezun olmuş şekilde yani bir tekniker gibi cezaevinden tahliye olmalarını sağlamak" dedi.
Devam eden projeler hakkında da bilgiler veren Başsavcı Akın; "Yine açık cezaevimizde bulunan 12 dönümlük tarlada hem hükümlülerin tarıma ilişkin becerilerini sağlamak ve var olan becerilerini geliştirmek amacıyla da domates, patates ve biber gibi ürünlerin ekimini yapıyoruz. Yine açık cezaevimizin yaptığı farklı bir proje var. Eğer bakanlıktan onaylanırsa aşağı yukarı Milli Emlak'tan alacağımız 100 dönümün üzerindeki tarlaya da bölgeden yetiştirilen çok değerli organik ürünleri yetiştirmek istiyoruz. Yine Adalet Bakanlığımızın önümüzdeki süreçte bir kısım yerleşkelerde faaliyete geçirmeyi düşündüğü katı atık projesini de Bünyan Cezaevi yerleşkemizde faaliyete geçirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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