Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Mondihome Kayserispor'un teknik sorumlusu Hari Vukas, takım halinde birçok gol pozisyonuna girdiklerini ancak değerlendiremediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 23:20 Güncelleme: 12.02.2024 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Mondihome Kayserispor'un teknik sorumlusu Hari Vukas, takım halinde birçok gol pozisyonuna girdiklerini ancak değerlendiremediklerini söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vukas, zor bir mücadele olduğunu ifade etti.

        Çok zor geçen maçta sahanın her yerinde takım halinde mücadele ettiklerini ve savaştıklarını belirten Vukas, şunları kaydetti:

        "Maçın sonuna kadar da gol atmak istedik. Bu bağlamda takım halinde birçok gol pozisyonuna girdiğimizi düşünüyorum. Ne yazık ki bunları değerlendiremedik. Günün sonunda bu maçtan özellikle oynadığımız oyun olarak çıkaracağımız bazı pozitif şeyler var. Bu pozitif çıkarımlarla yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde uzun ve aynı zamanda çok zor bir sezon var. Aynı şekilde kale önünde yakaladığımız şansları değerlendirmek adına daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bitcoinin fiyatı 50 bin doları aştı
        Bitcoinin fiyatı 50 bin doları aştı
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Kayseri'de gol sesi yok!
        Kayseri'de gol sesi yok!
        "Refah'taki insanlar nereye gidecek, Ay'a mı?
        "Refah'taki insanlar nereye gidecek, Ay'a mı?
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Hollanda'dan İsrail'e yönelik F-35 kararı
        Hollanda'dan İsrail'e yönelik F-35 kararı
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı
        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti

        Benzer Haberler

        Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından
        Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından
        Kayserispor Başkanı Çamlı: Beraberliğe çok sevinemedik
        Kayserispor Başkanı Çamlı: Beraberliğe çok sevinemedik
        UND Başkanı Aras: Biz hizmet ihraç ediyoruz
        UND Başkanı Aras: Biz hizmet ihraç ediyoruz
        Kayserispor - Beşiktaş: 0-0
        Kayserispor - Beşiktaş: 0-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig