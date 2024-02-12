Kayserispor - Beşiktaş: 0-0
STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit- Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Boa Morte, Mehmet Eray Özbek (Dk.75 Ramazan Civelek), Shukurov (Dk. 62 Ali Karimi), Cardoso, Nazon
BEŞİKTAŞ: Mert Günok- Onur Bulut, Necip Uysal, Worrall, Zaynutdinov (Dk. 82 Emre Terzi), Amartey, Gedson, Muci, Muleka (Dk.82 Rebic), Cenk Tosun (Dk. 66 Al Musrati), Semih Kılıçsoy
SARI KARTLAR: Bourabia, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman (Kayserispor)
Süper Lig'in 25´inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekip puanını 29´a yükseltirken; konuk ekip Beşiktaş ise 40 puana ulaştı.
2´nci dakikada Gökhan Sazdağı´nın ceza sahası dışından yerden vuruşunda top kaleci Mert´te kaldı.
28´inci dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Cenk´in şutunda meşin yuvarlak Kayserispor savunmasına çarparak kornere gitti.
30´uncu dakikada Cardoso´nun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert´te kaldı.
38´inci dakikada Cardoso´nun ceza sahası içinden sert şutu Beşiktaş savunmasına çarparak kornere gitti.
42'nci dakikada Muci´nin vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin solundan oyun alanının dışına çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
52´nci dakikada Boa Morte´nin pasında sol çaprazda topla buluşan Cardoso´nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak Beşiktaş savunmasında kaldı.
59´uncu dakikada sağ köşeden Gökhan Sazdağı´nın gönderdiği topa yükselen Boa Morte´nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanının dışına gitti.
86´ncı dakikada Ramazan Civelek´in sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağın filelerle buluşmasına izin vermedi.
87´nci dakikada Kayserispor´un sağ köşeden kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Boa Morte´nin kafa vuruşu sonrası topla buluşan Arif´in kaleye sırtı dönükken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin hemen üstünden oyun alanının dışına çıktı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - Samed Aydın SUN
2024-02-12 22:03:46
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