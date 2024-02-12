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        Kayserispor - Beşiktaş: 0-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 22:04 Güncelleme: 12.02.2024 - 22:05
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        Kayserispor - Beşiktaş: 0-0
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        STAT: RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit- Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Boa Morte, Mehmet Eray Özbek (Dk.75 Ramazan Civelek), Shukurov (Dk. 62 Ali Karimi), Cardoso, Nazon

        BEŞİKTAŞ: Mert Günok- Onur Bulut, Necip Uysal, Worrall, Zaynutdinov (Dk. 82 Emre Terzi), Amartey, Gedson, Muci, Muleka (Dk.82 Rebic), Cenk Tosun (Dk. 66 Al Musrati), Semih Kılıçsoy

        SARI KARTLAR: Bourabia, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman (Kayserispor)

        Süper Lig'in 25´inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekip puanını 29´a yükseltirken; konuk ekip Beşiktaş ise 40 puana ulaştı.

        2´nci dakikada Gökhan Sazdağı´nın ceza sahası dışından yerden vuruşunda top kaleci Mert´te kaldı.

        28´inci dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Cenk´in şutunda meşin yuvarlak Kayserispor savunmasına çarparak kornere gitti.

        30´uncu dakikada Cardoso´nun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert´te kaldı.

        38´inci dakikada Cardoso´nun ceza sahası içinden sert şutu Beşiktaş savunmasına çarparak kornere gitti.

        42'nci dakikada Muci´nin vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin solundan oyun alanının dışına çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

        52´nci dakikada Boa Morte´nin pasında sol çaprazda topla buluşan Cardoso´nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak Beşiktaş savunmasında kaldı.

        59´uncu dakikada sağ köşeden Gökhan Sazdağı´nın gönderdiği topa yükselen Boa Morte´nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanının dışına gitti.

        86´ncı dakikada Ramazan Civelek´in sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağın filelerle buluşmasına izin vermedi.

        87´nci dakikada Kayserispor´un sağ köşeden kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Boa Morte´nin kafa vuruşu sonrası topla buluşan Arif´in kaleye sırtı dönükken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin hemen üstünden oyun alanının dışına çıktı.

        Karşılaşma 0-0 sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - Samed Aydın SUN

        2024-02-12 22:03:46

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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