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        Babasının yaptığı güğümü Kayseri'deki antika pazarında buldu

        Kayseri'de Nebiha Erkan, Talas ilçesindeki antika pazarında 30 yıl önce vefat eden babasının yaptığı bakır güğümü bulunca duygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 16:14 Güncelleme: 12.02.2024 - 16:19
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        Babasının yaptığı güğümü Kayseri'deki antika pazarında buldu
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        Kayseri'de Nebiha Erkan, Talas ilçesindeki antika pazarında 30 yıl önce vefat eden babasının yaptığı bakır güğümü bulunca duygulandı.

        Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nebiha Erkan, Talas'ta kurulan antika pazarında gezerken güğüm ustası babası Hasan'ın ismi ve yıldız şeklinde amblemi bulunan güğümü gördü.

        Bu sırada pazarı gezen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, duygularına hakim olamayan kadını görünce güğümü satın alarak Nebiha Erkan'a hediye etti.

        Babasının yıllarca sanayi sitesinde bakır güğüm ürettiğini belirten Erkan, ismini ve yıldız şeklinde amblemini kazdığı güğüm ustası babasının 30 yıl önce hayatını kaybettiğini vurguladı.

        Erkan, babasına ait güğümü hediye eden Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

        Yalçın da "Hanımefendi ile pazarda karşılaştık, babası tarafından yapılan güğümü görmüş, hikayesini anlattı. Hanımefendinin babası güğümleri yapar, üzerine ismini yazar, yıldızını da basarmış. 'Güğümü görünce babamı görmüş gibi oldum' dedi. Ben de satın aldım, hediye ettim." ifadelerini kullandı.

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