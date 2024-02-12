Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Jeanvier, Carole, Mehmet Eray Özbek, Gökhan Sazdağı, Bourabia, Cardoso, Shukurov, Morte, Nazon
Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Onur Bulut, Zainutdinov, Amartey, Gedson Fernandes, Muçi, Muleka, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun
Sarı kart: Dk. 41 Bourabia (Mondihome Kayserispor)
KAYSERİ
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