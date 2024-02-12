Kayseri'de kadınlar Erciyes Kayak Merkezi'nde eğlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikte, 60 kadın Erciyes'te kızak yapıp gondola binerek eğlenceli bir gün geçirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziya Gökalp Mahalle Muhtarı Nurcan Göktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan mahalle sakinlerinin Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etmeleri için talepte bulundu.

Belediyeden tahsis ettiği otobüsle ücretsiz Erciyes'e giden kadınlar, çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Muhtar Göktaş, Erciyes ziyaretiyle ilgili "Kadınlarımız gondol tecrübesi yaşayarak zirveyi gördüler. 60 kişilik kadın arasında Erciyes'i hiç görmeyenler ve çocuklarımız vardı. Başka şehirden gelin gelmiş, eşi vefat etmiş, Erciyes'e hiç çıkma şansı olmamış 20 kişi Erciyes'i ilk defa gördü." ifadelerini kullandı.

Erciyes'in manzarasını izlediklerini aktaran Göktaş, hatıra fotoğraf çektirdiklerini, yaklaşık 2 saat kızakla kayak yaptıklarını ve sucuk ekmek ikramı yapıldığını da kaydetti.