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        Kayseri'de kadınlar Erciyes Kayak Merkezi'nde eğlendi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikte, 60 kadın Erciyes'te kızak yapıp gondola binerek eğlenceli bir gün geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:39 Güncelleme: 12.02.2024 - 14:46
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        Kayseri'de kadınlar Erciyes Kayak Merkezi'nde eğlendi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikte, 60 kadın Erciyes'te kızak yapıp gondola binerek eğlenceli bir gün geçirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziya Gökalp Mahalle Muhtarı Nurcan Göktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan mahalle sakinlerinin Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etmeleri için talepte bulundu.

        Belediyeden tahsis ettiği otobüsle ücretsiz Erciyes'e giden kadınlar, çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

        Muhtar Göktaş, Erciyes ziyaretiyle ilgili "Kadınlarımız gondol tecrübesi yaşayarak zirveyi gördüler. 60 kişilik kadın arasında Erciyes'i hiç görmeyenler ve çocuklarımız vardı. Başka şehirden gelin gelmiş, eşi vefat etmiş, Erciyes'e hiç çıkma şansı olmamış 20 kişi Erciyes'i ilk defa gördü." ifadelerini kullandı.

        Erciyes'in manzarasını izlediklerini aktaran Göktaş, hatıra fotoğraf çektirdiklerini, yaklaşık 2 saat kızakla kayak yaptıklarını ve sucuk ekmek ikramı yapıldığını da kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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