Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Esma teyze engelli eşine şefkatle bakıyor

        Kayseri'de yaşayan 75 yaşındaki Esma Türkmen, 21 yaşında engelli kalan eşine şefkatle bakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 12:59 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esma teyze engelli eşine şefkatle bakıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de yaşayan 75 yaşındaki Esma Türkmen, 21 yaşında engelli kalan eşine şefkatle bakıyor.

        Sanayide kamyonun içinde ısınmak için yaktıkları tüpten sızan gazdan zehirlenen 77 yaşındaki Ali Türkmen, beyninde oluşan hasardan dolayı 21 yaşında engelli kaldı.

        Gözlerini tam açamayan, konuşamayan, ellerini kullanamayan Türkmen'e zorlu hayatında yoldaşlık eden eşi Esma Türkmen, eşinin yemeğini yedirip tıraşını yapıyor.

        Esma Türkmen, AA muhabirine, eşinin evlendikten 2 yıl sonra kamyonla şehir dışından döndüğü sırada sanayide arkadaşıyla kamyonun içinde ısınmak için tüp yaktıklarını söyledi.

        Eşi ve arkadaşının uyuyakaldıktan sonra tüpün devrilmesi sonucu eşinin zehirlendiğini, arkadaşının da hayatını kaybettiğini dile getiren Türkmen, "Beyninde hasar oluşan eşimi çeşitli hastanelere götürdük ancak bir çare bulunamadı. Allah'a söz verdim, 'Allah'ım eğer bana ömür verirsen, o kalemi elime alıp da imza attığım günü unutmayacağım' dedim." diye konuştu.

        Üç kız evladını evlendirdiğini aktaran Türkmen, şöyle konuştu:

        "Halıyı keserdim, herkes uyuyunca ek iş olarak dikiş yapardım, oya ve boncuk örerdim. Kendimizi idare etmeye çalışırdık. Ali'nin arkadaşı o yıllar 'Ben seni belediyeye işçi alacağım' demiş. Nasıl heyecandan uçuyor. 'Olmaz, sen çorabını giyemiyorsun, yemeğini yiyemiyorsun' dedim. Ali'yi işe aldılar belediyeye, çiçek dikti ve suladı. 10 yıl çalıştıktan sonra malulen emekli oldu. Rabbimin verdiği aza kanaat etmezsen çoğu hiç bulamazsın."

        Türkmen, 53 yıldır bu halde olan eşinin konuşamadığını, anlatamadığını, yolda selam gönderen birisinin selamını çabalayarak anlatmaya çalıştığını belirterek, "Halsiz kalır, ben de burada çırpınırım. Hiç çok da gözümüz olmadı. Bir günde kızlarım demedi ki 'Anne arkadaşım şunu alıyor, şunu yiyor, şunları var'." ifadelerini kullandı.

        Genç çiftlere nasihatte bulunan Türkmen, en güzel şeyin sabır ve geleceği düşünmek olduğunu dile getirdi.

        Türkmen, "Giyemedim giyeyim, yiyemedim yiyeyim dersen o hayat yalan. Eğer isterse Rabbim sana kuşun sütünü nasip eder. Çabalarsan da vermez, elindekini alır. Haftada bir kere eşimi tıraş ederim. Tıraş etmezsem tıraş malzemelerini alıp getirir. Saçını da keserim, banyosunu da yaptırım. Yemeğini yedirince elini yüzünü yıkarım." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Cadde ortasındaki cinayette katil yakını çıktı!
        Cadde ortasındaki cinayette katil yakını çıktı!
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kadınlar bareti taktı
        Kadınlar bareti taktı
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        Savunmanın teminatı!
        Savunmanın teminatı!
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        İşsizlikte düşüş
        İşsizlikte düşüş
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"

        Benzer Haberler

        Otobüste dokunarak cinsel saldırı iddiasına, iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 ay...
        Otobüste dokunarak cinsel saldırı iddiasına, iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 ay...
        Kayseri'de çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı
        Kayseri'de çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı
        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Hatay'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubay Kayseri'de toprağa ve...
        Hatay'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubay Kayseri'de toprağa ve...
        Beşiktaş kafilesi Kayseri´de
        Beşiktaş kafilesi Kayseri´de
        Beşiktaş kafilesi, Kayseri'ye geldi
        Beşiktaş kafilesi, Kayseri'ye geldi