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        Beşiktaş kafilesi, Kayseri'ye geldi

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 18:51 Güncelleme: 11.02.2024 - 19:09
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        Beşiktaş kafilesi, Kayseri'ye geldi
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.

        Özel uçakla Kayseri Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

        Tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Fernando Santos ile futbolculara çiçek verdi.

        Siyah-beyazlı taraftarlar, kafileyi konaklayacağı otele meşale yakarak uğurladı.

        Mondihome Kayserispor ile Beşiktaş yarın saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

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        Galeri
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