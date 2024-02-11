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        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, muhtarlarla buluştu

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 12:03 Güncelleme: 11.02.2024 - 12:03
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        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, muhtarlarla buluştu
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çolakbayrakdar, projelerini ve yaptıkları çalışmalarını anlattı.

        Son 5 yılda pandemi ve deprem gibi tüm olumsuzluklara rağmen birçok hizmeti hayata geçirdiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, hiçbir borçlarının olmadığını belirtti.

        Çolakbayrakdar, bir müteahhit gibi tek tek dolaşıp, kentsel dönüşüm için yoğun gayret sarf ettiklerini aktardı.

        Muhtarlar ise belediyenin çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

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