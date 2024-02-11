Cumhur İttifakı adayı İncesu Belediye Başkanı İlmek'in seçim ofisi açıldı

Cumhur İttifakı adayı ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in seçim bürosunun açılışı yapıldı.

İlçede gerçekleştirilen açılışa, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Cıngı, İncesu'da bu bütünlüğü görmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, 31 Mart seçimlerinde ilçenin yine rekor kırmasını beklediklerini kaydetti.

Büyükkılıç ise eser ve hizmet belediyeciliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

İlmek de yaptıkları hizmet ve projelerini anlatarak, ilçe sakinlerinden destek istedi.

Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.