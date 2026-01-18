Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kocasinan'da din görevlilerine afet eğitimi verildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kocasinan İlçe Müftülüğü işbirliğinde din görevlilerine afet eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 13:26 Güncelleme: 18.01.2026 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan'da din görevlilerine afet eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kocasinan İlçe Müftülüğü işbirliğinde din görevlilerine afet eğitimi verildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede görevli din görevlilerine yönelik Müftülük Sitesi Cami Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programda, afet öncesi, anında ve sonrasında yapılması gerekenler teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.


        İl Müftülüğü tarafından, bağımlılıkla mücadele eğitimi de verildi.

        İlçe Müftüsü Emin Patan, eğitimde emeği geçenlere teşekkür etti.


        Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ve din görevlileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        İstanbul beyaza büründü
        İstanbul beyaza büründü
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Din görevlilerine afet farkındalık ve bağımlılık eğitimi
        Din görevlilerine afet farkındalık ve bağımlılık eğitimi
        Kayseri en ucuz su tarifesinde ilk sıralarda yer alıyor
        Kayseri en ucuz su tarifesinde ilk sıralarda yer alıyor
        Kocasinan Belediyesinden ramazan ayı öncesi işletmelere denetim
        Kocasinan Belediyesinden ramazan ayı öncesi işletmelere denetim
        Yapay zeka asistanı "Mega" Kayseri halkının hizmetinde
        Yapay zeka asistanı "Mega" Kayseri halkının hizmetinde
        Kayseri'nin en soğuk yeri Tomarza oldu
        Kayseri'nin en soğuk yeri Tomarza oldu
        Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği önceliğimizd...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği önceliğimizd...