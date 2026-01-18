Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Yapay zeka asistanı "Mega" Kayseri halkının hizmetinde

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de Melikgazi Belediyesinin mesai dışında vatandaşlardan gelen taleplere cevap vermesi için devreye aldığı yapay zeka asistanı "Mega", çağrılara cevap veriyor, talepleri ilgili birimlere aktarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 11:02 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zeka asistanı "Mega" Kayseri halkının hizmetinde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de Melikgazi Belediyesinin mesai dışında vatandaşlardan gelen taleplere cevap vermesi için devreye aldığı yapay zeka asistanı "Mega", çağrılara cevap veriyor, talepleri ilgili birimlere aktarıyor.

        Melikgazi'nin kısaltması olarak "Mega" adı verilen yapay zeka asistanı, bir ay içinde 55 bin dakikanın üzerinde görüşme gerçekleştirdi, 8 bin talebi yanıtladı.

        Belediye personelinin iş yükünü hafifleten "Mega", kurduğu iletişimle vatandaşların takdirini kazandı.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, belediye olarak 600 bin vatandaşa hizmet verdiklerini söyledi.

        Çağrı merkezlerine 24 saat boyunca talepler geldiğini belirten Palancıoğlu, deprem ve salgın gibi dönemlerde günlük 4 bini aşkın çağrı aldıklarını, personelin çağrılara yetişmekte zorluk çektiğini ve vatandaşların bekletildiğini anımsattı.

        Akıllı belediyecilik kapsamında bu soruna yapay zeka ile çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Palancıoğlu, "Mega" adı verilen yapay zeka asistanının 1 ay önce devreye alındığını anlattı.

        Akşamları ve hafta sonları telefonlara "Mega"nın cevap verdiğini ifade eden Palancıoğlu, şöyle konuştu:

        "Hizmet kalitesini artırmış, çalışanlarımıza da destek vermiş olduk. Dolayısıyla çalışanlarımız da memnun, vatandaşlarımız da memnun. Özellikle gece 12'den sonra sabaha kadar güvenlik görevlileri taleplere cevap vermek zorunda kalıyordu ama şimdi 7 gün 24 saat 365 gün, her türlü hava şartında, tatil dahi olsa yapay zeka asistanı bütün taleplere cevap verip ilgili aktarmaları yaparak sorunun çözülmesine yardımcı oluyor. Yapay zeka da bu uygulamayla belediyemizde işe başlamış oldu. Artık bir personelimiz daha var, yapay zeka personeli."

        - "24 saatin neredeyse 15 saatinde yapay zeka hizmet veriyor"

        Melikgazi Belediyesi AR-GE Müdürü Muzaffer Elgün de iletişim merkezindeki temel sorunlara odaklandıklarını, hizmet kalitesini artırmak amacıyla yaklaşık 5 aylık bir AR-GE sürecinin sonunda "Mega"yı oluşturduklarını söyledi.

        "Mega"nın 100 bin kelimelik bir işlem hafızası bulunduğunu dile getiren Elgün, şunları kaydetti:

        "Kurumumuza gelen su baskını, sosyal yardımlar, imar süreçleri gibi 1200 farklı konunun bulunduğunu saptadık. Bu 1200 konunun doğru şekilde, doğru birime aktarılması üzerine çalıştık. 'Mega' diye bir karakter oluşturduk. Hangi sorulara cevap vermesi gerekiyor, mizacı nasıl, iyi niyetli biri mi? Taziye çadırı isteyen bir vatandaşla su baskını yaşayan bir vatandaşa aynı şekilde davranamazdı. Önce bu karakteristiği oluşturduk. Sonrasında taleplerden oluşan bir iş ağını 'Mega'ya sunduk. 'Mega'yı bir santral operatörü gibi hizmete aldık."

        Bir kurum operatörü oluşturmaya çalıştıklarına dikkati çeken Elgün, sadece talepleri alıp ilgili birimlere iletmesini değil, kurumla ilgili her soruya her an cevap verebilmesini de istediklerini dile getirdi.

        "Mega"nın vatandaşı tanımasını istediklerini vurgulayan Elgün, "Örneğin bir vatandaşımız, 'Benim çocuğum şu anda kütüphanede mi?' diye sorduğunda, buna doğru cevap verebilecek bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an mesai saatlerinin dışında kullanıyoruz. Kurumumuzun iki WhatsApp hattı var. 17.30'dan sonra direkt 'Mega' karşılık veriyor. Santralde de 20.00'den sonra sadece 'Mega' devrede. 24 saatin neredeyse 15 saatinde 'Mega' aktif olarak vatandaşlarımıza hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!

        Benzer Haberler

        Kayseri'nin en soğuk yeri Tomarza oldu
        Kayseri'nin en soğuk yeri Tomarza oldu
        Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği önceliğimizd...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği önceliğimizd...
        Başkan Yalçın: "Devletin gücü, bir canı kurtarabilme kudretindedir"
        Başkan Yalçın: "Devletin gücü, bir canı kurtarabilme kudretindedir"
        Hürmetçi Sazlığı'ndaki yılkı atları gün batımında dronla görüntülendi
        Hürmetçi Sazlığı'ndaki yılkı atları gün batımında dronla görüntülendi
        Kaza sonrası alev alan otomobilde can pazarı: 2'si ağır 3 yaralı Kayseri'de...
        Kaza sonrası alev alan otomobilde can pazarı: 2'si ağır 3 yaralı Kayseri'de...
        Alkollü sürücü 'ekmeğim gider' diyerek, işlem yapılmamasını istedi Kayseri'...
        Alkollü sürücü 'ekmeğim gider' diyerek, işlem yapılmamasını istedi Kayseri'...