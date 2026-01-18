Habertürk
Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri en ucuz su tarifesinde ilk sıralarda yer alıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, mesken ve iş yeri su tarifelerinde sunduğu fiyat politikasıyla vatandaşın bütçesini koruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 12:55 Güncelleme: 18.01.2026 - 12:55
        Kayseri en ucuz su tarifesinde ilk sıralarda yer alıyor
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, mesken ve iş yeri su tarifelerinde sunduğu fiyat politikasıyla vatandaşın bütçesini koruyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, KASKİ'nin mesken ve iş yeri su tarifelerinde ortaya koyduğu fiyat politikasıyla Türkiye genelinde 30 büyükşehir arasında ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.

        Büyükkılıç, yapılan değerlendirmelere göre mesken su tarifesinde 28,77 lira ile 30 büyükşehir arasında 2'nci, iş yeri su tarifesinde ise 44,40 lira ile 3’üncü sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti.

        Kayseri’de içme suyunun hem erişilebilir hem de ekonomik koşullarla sunulduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Özellikle SCADA sistemleri, akustik dinleme cihazları ve dijital izleme altyapıları ile şebekede meydana gelen su kayıpları en aza indirilirken, bu çalışmalar sayesinde hem doğal kaynaklar korunuyor hem de maliyet avantajı elde edilerek su tarifelerine olumlu şekilde yansıtılıyor. Kayseri genelinde sağlıklı, kesintisiz ve memba kalitesinde içme suyu teminini sürdürürken, çevreye duyarlı yatırımlarla da suyun, kaynaktan musluğa kadar olan tüm sürecini titizlikle yönetiyoruz. Erciyes’imizin bereketiyle bizim de gerekli teknik altyapı hizmetini oluşturmak suretiyle vatandaşlarımıza en uygun fiyattan su hizmeti sunabilmek için tüm şartlarımızı zorluyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

