Kayseri en ucuz su tarifesinde ilk sıralarda yer alıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, mesken ve iş yeri su tarifelerinde sunduğu fiyat politikasıyla vatandaşın bütçesini koruyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, KASKİ'nin mesken ve iş yeri su tarifelerinde ortaya koyduğu fiyat politikasıyla Türkiye genelinde 30 büyükşehir arasında ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.



Büyükkılıç, yapılan değerlendirmelere göre mesken su tarifesinde 28,77 lira ile 30 büyükşehir arasında 2'nci, iş yeri su tarifesinde ise 44,40 lira ile 3’üncü sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti.



Kayseri’de içme suyunun hem erişilebilir hem de ekonomik koşullarla sunulduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"Özellikle SCADA sistemleri, akustik dinleme cihazları ve dijital izleme altyapıları ile şebekede meydana gelen su kayıpları en aza indirilirken, bu çalışmalar sayesinde hem doğal kaynaklar korunuyor hem de maliyet avantajı elde edilerek su tarifelerine olumlu şekilde yansıtılıyor. Kayseri genelinde sağlıklı, kesintisiz ve memba kalitesinde içme suyu teminini sürdürürken, çevreye duyarlı yatırımlarla da suyun, kaynaktan musluğa kadar olan tüm sürecini titizlikle yönetiyoruz. Erciyes’imizin bereketiyle bizim de gerekli teknik altyapı hizmetini oluşturmak suretiyle vatandaşlarımıza en uygun fiyattan su hizmeti sunabilmek için tüm şartlarımızı zorluyoruz."

