Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kocasinan Belediyesinden ramazan ayı öncesi işletmelere denetim

        Kocasinan Belediyesi ekipleri, ramazan ayı öncesi ilçede faaliyet gösteren ekmek üretim tesisleri ve fırınlara yönelik denetimlerini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 11:26 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan Belediyesinden ramazan ayı öncesi işletmelere denetim
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocasinan Belediyesi ekipleri, ramazan ayı öncesi ilçede faaliyet gösteren ekmek üretim tesisleri ve fırınlara yönelik denetimlerini artırdı.

        Belediyenin açıklamasına göre, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü koordinasyonunda, Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerde hijyen kurallarına uyum, üretim alanlarının temizliği ve ürünlerin mevzuata uygunluğu kontrol edilerek, işletme sahiplerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin titizlikle kontrol edildiğini ifade etti.

        Denetimlerin temel amacının halkın sağlığını korumak ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın sofralarına giren ekmeğin sağlıklı, hijyenik ve güvenilir olması bizim için büyük önem taşıyor. Gıda üreten ve satan tüm iş yerlerinin bu sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor. Belediye olarak denetimlerimizi titizlikle, düzenli ve periyodik olarak sürdürüyoruz. Bu vesileyle, kurallara uygun, özveriyle çalışan tüm esnafımıza teşekkür ediyoruz. Allah esnafımıza bol, bereketli ve hayırlı kazançlar nasip etsin. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimizdir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş

        Benzer Haberler

        Yapay zeka asistanı "Mega" Kayseri halkının hizmetinde
        Yapay zeka asistanı "Mega" Kayseri halkının hizmetinde
        Kayseri'nin en soğuk yeri Tomarza oldu
        Kayseri'nin en soğuk yeri Tomarza oldu
        Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği önceliğimizd...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği önceliğimizd...
        Başkan Yalçın: "Devletin gücü, bir canı kurtarabilme kudretindedir"
        Başkan Yalçın: "Devletin gücü, bir canı kurtarabilme kudretindedir"
        Hürmetçi Sazlığı'ndaki yılkı atları gün batımında dronla görüntülendi
        Hürmetçi Sazlığı'ndaki yılkı atları gün batımında dronla görüntülendi
        Kaza sonrası alev alan otomobilde can pazarı: 2'si ağır 3 yaralı Kayseri'de...
        Kaza sonrası alev alan otomobilde can pazarı: 2'si ağır 3 yaralı Kayseri'de...