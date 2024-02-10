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        Sigaranın tutuşturduğu kanepenin dumanından zehirlenip öldü

        KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, yalnız yaşadığı müstakil evde sigara ateşinin kanepeyi yakması sonrası dumandan zehirlenen felçli Turhan Topçuoğlu (55), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 18:58 Güncelleme: 10.02.2024 - 19:00
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        Sigaranın tutuşturduğu kanepenin dumanından zehirlenip öldü
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        KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, yalnız yaşadığı müstakil evde sigara ateşinin kanepeyi yakması sonrası dumandan zehirlenen felçli Turhan Topçuoğlu (55), hayatını kaybetti.

        Melikgazi ilçesi Bağpınar Mahallesi'nde müstakil evde yalnız yaşayan ve kısmen felçli olduğu öğrenilen Turhan Topçuoğlu'ndan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Topçuoğlu'nu hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Turhan Topçuoğlu'nun yaktığı sigaranın kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yanan kanepenin de kendiliğinden söndüğü belirlendi. Topçuoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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