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        Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 16:28 Güncelleme: 10.02.2024 - 16:30
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        Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak (3)
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        İHTİSASLAŞTIRILMIŞÇOCUK EVLERİ SİTESİ AÇILDI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi açılış programına katıldı. Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın kendilerini güvende hissedecekleri yaşam alanlarından birini daha hizmete sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki bu merkez kalplere sevgiyle dokunduğumuz her çocuğumuz için birer dönüm noktası olacak. Onların umutlarına, hayallerine ve yarınlarına şahitlik edecek bu site içinde sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümeleri en büyük arzumuz. Hepinizin bildiği gibi herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş ve korunmaya ihtiyacı olan çocuklarımızı devlet korumasına alarak onlara sahip çıkıyoruz. Onlar, bu ülkenin ve bizim evlatlarımız. Bugün 64'ü ihtisaslaşmış olmak üzere 180 çocuk evi sitesi, 1185 çocuk evimizle güven içinde çocuklarımıza bakıyoruz. Çocuklar ve gençler bizim geleceğimiz. Onlara sorunsuz ve adil bir dünya bırakmak bizlerin görevi fiziksel psikolojik ve sosyal açıdan desteklenen çocuklar sayesinde ülkemizin ilerlemesi ve gelişmesi, inanıyorum ki daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.

        'SAĞLIKLI BİREYLER OLARAK TOPLUMA KAZANDIRILMALARI ÇOK ÖNEMLİ'

        Devlet koruması altında yetişen çocukların başarılarından bahseden Bakan Göktaş, "Türkiye'nin geleceğini inşa eden bu çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılması çok önemli. Devlet koruması altında yetişen çocuklarımız her alanda eksiksiz hizmetlerden faydalanıyor. Karşılaştıkları zorlukları devletimizin kendilerine sundukları imkanlarla aşıyorlar. Bu çocuklarımızın azim ve inançla çıktıkları hayat yolculuğunda birçok başarıya imza attığına hepimiz şahit olduk. Pek çok alanda dünya çapında başarılara imza atmış insanlarımız da çıkmaktadır. Binlerce gencin umut dolu hayatlarına da bu başarı hikayeleri ilham oluyor" dedi.

        'YATIRIM YAPMAKTAN GERİ DURMUYORUZ'

        Bakanlık olarak yatırımlara devam edileceğini belirten Bakan Göktaş, "Güçlü Türkiye'yi inşa edecek ve geleceği bugünden kazanmanıza katkı sağlayacak olan sizlersiniz ve hepiniz çok değerlisiniz. Devletimizin sizlerle kurduğu gönül bağı reşit olmanızla son bulmayacak. Bizler, sizlerin her zaman ailesi olmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerden, devletimizin sunduğu imkanlardan sonuna kadar yararlanmanızı, 'Ülkem için ne kadar faydalı olabilirim' düşüncesiyle hareket etmenizi istiyorum. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için yatırım yapmaktan geri durmuyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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