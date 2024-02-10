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        Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

        Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile 12 Şubat Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 16:31 Güncelleme: 10.02.2024 - 16:31
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        Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti
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        Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile 12 Şubat Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü. İdman, top çalma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Kayserispor'un, İtalya'nın Frosinone takımından transfer ettiği Faslı futbolcu Mehdi Bourabia da idmana katıldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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