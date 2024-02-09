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        Kayseri'de bir kişi tartıştığı çocuğu av tüfeğiyle vurarak yaraladı

        Kayseri'de tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 22:03 Güncelleme: 09.02.2024 - 22:05
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        Kayseri'de bir kişi tartıştığı çocuğu av tüfeğiyle vurarak yaraladı
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        Kayseri'de tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Selçukbey Sokak'ta E.D. (16) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda E.D, bu kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı E.D, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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