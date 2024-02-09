Kayseri'de bir kişi tartıştığı çocuğu av tüfeğiyle vurarak yaraladı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda E.D, bu kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Selçukbey Sokak'ta E.D. (16) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

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