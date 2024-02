Bakan Göktaş, Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü programında konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, artık ithal teknolojilerle yetinmeyen, dünyaya teknolojiler ihraç eden, teknolojinin üretim merkezi olan bir Türkiye olduğunu belirterek, "Özellikle belirtmeliyim ki ihraç edilen her teknolojik ürünümüzde, yapılan her çalışmada kadınların ve kızlarımızın izi var. Her alanda onların büyük başarılarına şahidiz." dedi.

Kayseri Bilim Merkezi'nde, Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Bakan Göktaş, teknolojinin gelişmesiyle dünyanın hızla değiştiğini, endüstri ve sosyal yaşamın da bu değişime ayak uydurduğunu ifade ederek, Dünya Ekonomik Forumu Raporu'na göre, 2025 yılına kadar pek çok iş kolunun işlevini yitireceğini, teknoloji temelli yeni iş kollarının ortaya çıkacağını aktardı.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu'na göre ise 21. yüzyılda mesleklerin yüzde 75'inin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) içerikli olacağını belirten Göktaş, bu nedenle çalışanların, işlerinde dijital yetkinlik kazanmaları gerektiğini, Türkiye'de kadınların internet kullanım oranının erkeklere göre yaklaşık yüzde 10 daha az olduğunu, dünya genelinde ise kadınların erkeklere kıyasla yüzde 21 daha az cep telefonu kullandığını anlattı.

Bu verilerin kadınların teknolojiye erkeklerden daha az ulaştığını gösterdiğine dikkati çeken Göktaş, "Ayrıca yapılan çalışmalar, ön yargıların, kadın ve kız çocuklarının dijital beceriler geliştirmelerini ve STEM alanlarında yeterince temsil edilmediğini ortaya koyuyor. Oysa biliyoruz ki STEM alanlarında cinsiyet farkı azaltılırsa istihdam ve üretkenlik artacak, kadınlar bireysel anlamda güçlenmelerinin yanında ülke ekonomisine de katma değer sağlayacak. Kızlarımızın ve kadınların STEM alanlarını keşfetmeleri ve başarılı rol modellerle karşılaşmaları bu anlamda oldukça önemli." diye konuştu.

Bu kapsamda kız çocuklarının iyi eğitim almaları ve kariyerlerinde ilerlemeleri için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mızın ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin desteği, liderliğiyle kızlarımızın eğitimine çok büyük destekler verdik, vermeye de devam ediyoruz. Yükseköğrenim istatistiklerine göre, üniversite eğitimine başlayanlar içinde kızların oranı yüzde 50'yi aşıyor. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarından mezun olan kız öğrencilerin oranı ise yaklaşık yüzde 35. Kız çocuklarına ve kadınlara Cumhuriyet tarihinin en geniş haklarını veren iktidarımız görev başında. Son 22 yılda AK Parti iktidarında reform olarak nitelendirilebilecek çok büyük adımlar attık. Artık ithal teknolojilerle yetinmeyen, dünyaya teknolojiler ihraç eden, teknolojinin üretim merkezi olan bir Türkiye var. Özellikle belirtmeliyim ki ihraç edilen her teknolojik ürünümüzde, yapılan her çalışmada kadınların ve kızlarımızın izi var. Her alanda onların büyük başarılarına şahidiz."

Alper Gezeravcı'nın Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdiğini anımsatan Göktaş, bu başarılı hamlede uzayda gerçekleştirilen 13 önemli deneyden 4'ünün sorumlusunun bilim kadınları olduğunu ifade etti.

Göktaş, başarılı çalışmalara imza atan ve bilime emek veren Prof. Dr. Emel Emregül, Prof. Dr. Didem Özçimen, Tuğçe Celayir ve Birsen Geçer'e, Türkiye'nin Antarktika'daki bilim çalışmalarına koordinatörlük eden Prof. Dr. Burcu Özsoy'a teşekkür etti.

Bakan Göktaş, bilimsel çalışmalarını Kayseri'de sürdüren, yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla birçok ödül alan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurhan Karaboğa ile TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında biyoloji alanında İç Anadolu Bölge birincisi olan 12. sınıf öğrencisi Şeyma Aslan'ı da tebrik etti.

Kadınların etkin pozisyonda yer almasının övünç kaynağı olduğunu belirten Göktaş, "İnanıyorum ki Türk kadınları, kız çocuklarımız başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam edecek. Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak. Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında da çalışmalarımızın odağında kız çocuklarının ve kadınların başta eğitim olmak üzere her türlü haklarının teslimi, toplumda etkin ve güçlü olmaları yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Programda Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşma yaptı.

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurhan Karaboğa ile TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında biyoloji alanında İç Anadolu Bölge birincisi olan 12. sınıf öğrencisi Şeyma Aslan da başarı hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

Programdaki müzik dinletisinde Başkan Büyükkılıç, koroyla Gesi Bağları türküsünü seslendirdi.