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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, STK temsilcilerini ağırladı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ve yönetimini, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve Hak-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ile beraberindeki heyeti makamında ayrı ayrı kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 17:27 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:35
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, STK temsilcilerini ağırladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ve yönetimini, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve Hak-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ile beraberindeki heyeti makamında ayrı ayrı kabul etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, STK temsilcileriyle ayrı ayrı görüştü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ve yönetimi ile Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve Hak-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik belediyemizi ziyaret etti. Ziyaret için belediyemize gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Ziyaretlerin ardından Büyükkılıç, misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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