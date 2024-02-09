Kayseri'de Şehitler Cami ve Kur'an Kursu açıldı

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle Yeniköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehitler Cami ve Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hizmetin açılışı için düzenlenen törene, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hayırsever Davut Bayırbaş ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Akar, büyük ve güçlü Türkiye olmak için milli manevi değerlere sahip bir toplum bilincinin olması gerektiğini belirtti.

Büyükkılıç ise "Yerel yönetimler olarak koşturuyor ve üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Kayseri her alanda çalışmaları ile Türkiye'de adından söz ettiriyor." ifadelerini kullandı.

750 kişilik caminin mahallede büyük bir ihtiyacı karşıladığını vurgulayan Palancıoğlu da Türkiye'de en fazla okul, cami, Kur'an kursu ve diğer yatırımları yapan belediye olduklarını kaydetti.

Hayırsever Davut Bayırbaş ise uzun yıllardır bir cami yaptırmak hayali olduğunu ve bu hayali gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade etti.