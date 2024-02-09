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        Evine giren kar maskeli kişiyi öldüren sanık "meşru müdafaa" kapsamında beraat etti

        Kayseri'de kar maskeli şekilde evine girip kendisini darbeden iki kişiden birini tabancayla öldüren sanık, "meşru müdafaa" kapsamında beraat etti, kendisini darbeden diğer sanık 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 14:48 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:48
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        Evine giren kar maskeli kişiyi öldüren sanık "meşru müdafaa" kapsamında beraat etti
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        Kayseri'de kar maskeli şekilde evine girip kendisini darbeden iki kişiden birini tabancayla öldüren sanık, "meşru müdafaa" kapsamında beraat etti, kendisini darbeden diğer sanık 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, "kasten öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuksuz yargılanan M.A. ve "öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu yargılanan eşinin akrabası sanık M.U.A. ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Sanık M.U.A. savunmasında, akrabasıyla evli olan ve eşini aldattığını öne sürdüğü sanık M.A'yı korkutmak için arkadaşı maktul A.Ö. ile sanığın evine gittiklerini söyledi.

        Öldürme ya da yaralama kastı olmadığını öne süren M.U.A, "Ablamın ağlamasına dayanamadım. Ablamı aldattığı için korkutmak istedim. Böyle olsun istemezdim. Olay buralara kadar geldiği için üzgünüm. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

        Sanık M.A. ise M.U.A. ve maktul A.Ö'nün evine girip cop ve muşta ile kendisini dövüp öldürmek istediklerini, yatak odasına kaçtığını ve buradaki silahını alıp can havliyle ateş açtığını savundu.

        Sanık M.U.A'nın cezalandırılmasını isteyen M.A, kimseyi öldürme kastı olmadığını iddia ederek, beraatini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık M.U.A'ya "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Heyet, M.A'nın eylemini ise "meşru müdafaa" kapsamında değerlendirerek beraatine hükmetti.

        - Olay

        İddiaya göre, İngiltere'de ikinci evliliğini yapan M.A, 9 Şubat 2022'de tatilini geçirmek üzere bulunduğu Pınarbaşı ilçesi Gümüşgün Mahallesi Hapishane Caddesi'ndeki evine gelen eşinin yakını M.U.A. ve arkadaşı A.Ö. tarafından cop ve muşta ile darbedilmişti.

        Kaçtığı yatak odasından aldığı tabanca ile ateş ederek A.Ö'yü öldüren M.A, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklanmış, açılan davada tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

        Otomobille kaçan M.U.A. ise Kayseri girişinde polis ekiplerince yakalanıp tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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