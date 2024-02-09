Kayseri'de "İsrail'in işgal politikası ve Filistin" konulu konferans düzenlendi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Etrafımızda her türlü risk, tehdit ve tehlike var. Onun için büyük ve güçlü olmak zorundayız. Hiçbir şekilde uluslararası hukuk, uluslararası kuruluşların bize yardımcı olamayacağını bilmemiz lazım." dedi.

Büyükşehir Belediyesince Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "İsrail'in işgal politikası ve Filistin" konulu konferansta konuşan Akar, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 12 bin çocuğun herkesin gözü önünde katledildiğini, bu adaletsizliğe, katliama, soykırıma bir birey olarak tepki gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'de küçük yaştaki çocukların da içinde olduğu 11 bin tutuklu bulunduğunu anlatan Akar, "Her türlü eza ceza, taciz, tecavüz, istismar, işkence... 27 bin 947 Filistinli kardeşimiz katledildi, 7 bin 700 de kayıp var. Hem enkazın altında olanlar var hem de İsrail askerleri tarafından yapılmış katliamlar var. 67 bin 459 yaralı var, doktor yok, ilaç yok, iğne yok, hastane yok, yoğun bakım yok, hiçbir şey yok." diye konuştu.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve dışında çeşitli operasyonlar yaptığını ancak hiçbir şekilde masum insanlara, tarihi ve dini yapılara, çevreye zarar vermediğini kaydetti.

Türkiye'nin çevresinin yangın yeri olduğuna dikkati çeken Akar, şöyle devam etti:

"Etrafımızda her türlü risk, tehdit ve tehlike var. Onun için büyük ve güçlü olmak zorundayız. Hiçbir şekilde uluslararası hukuk, uluslararası kuruluşların bize yardımcı olamayacağını bilmemiz lazım. Güçlü olmamız lazım, büyük olmamız lazım. Mehmetçik gece gündüz teröristlerin peşinde. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu mücadele devam edecek. İnşallah 40 yıldan bu yana asil milletimizin başına musallat olan bu beladan ülkemizi kurtaracağız."

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Kurşun da İsrail'in kuruluşu ve politikaları hakkında bilgiler verdi.

Konferansta Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bir konuşma yaptı.