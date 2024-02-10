Kayseri'de yangın çıkan evde bir kişi ölü bulundu

Evin bir odasında eşyaların zarar gördüğü yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bağpınar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde yangın çıktı.

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