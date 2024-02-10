Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de yangın çıkan evde bir kişi ölü bulundu

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında tek başına kalan kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 17:21 Güncelleme: 10.02.2024 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de yangın çıkan evde bir kişi ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında tek başına kalan kişi ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Bağpınar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri gelmeden yangının kendiliğinden söndüğü evde tek başına kalan 56 yaşındaki T.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        T.T'nin cesedi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Evin bir odasında eşyaların zarar gördüğü yangının neden çıktığı araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        3 uçak aynı anda inip kalkabilecek
        3 uçak aynı anda inip kalkabilecek
        Beşiktaş'tan imza şov!
        Beşiktaş'tan imza şov!
        6 yaşındaki Hind'i kurtarmaya giden sağlıkçılardan acı haber
        6 yaşındaki Hind'i kurtarmaya giden sağlıkçılardan acı haber
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti
        Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti
        Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak (3)
        Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak (3)
        Başkan Büyükkılıç, çocuk tiyatrosu etkinliğine katıldı
        Başkan Büyükkılıç, çocuk tiyatrosu etkinliğine katıldı
        Başkan Palancıoğlu fabrika işçileriyle bir araya geldi
        Başkan Palancıoğlu fabrika işçileriyle bir araya geldi
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kayseri'de konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kayseri'de konuştu:
        Bakan Göktaş, Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü programında...
        Bakan Göktaş, Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü programında...